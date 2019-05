O BE e o SNS

Gostaria de saber se a atitude intransigente e radical do BE em defesa do SNS tem correspondência no dia-a-dia dos bloquistas. Quando estão doentes vão para a bicha num hospital do SNS e aceitam a marcação de uma consulta para daí a seis meses ou estão dispostos a esperar um ou dois anos por uma cirurgia? Alguém acredita que se sujeitem a estas demoras? Ou será que utilizam a sua condição de políticos para passar à frente do utente comum no acesso aos cuidados de saúde? Apesar dos debates que tem havido sobre esta questão, ainda não ouvi qualquer elemento do BE afirmar que recorre exclusivamente ao SNS.

Devo referir que tenho uma experiência muito positiva no SNS pois foi num hospital público (Fernando da Fonseca) que foi corrigido um erro cirúrgico grave provocado numa prostatectomia realizada numa clínica privada.

José Augusto V. Oliveira Simões, Oeiras

Vasco Pulido Valente

No seu artigo de sábado no PÚBLICO, cumprindo o supremo dever patriótico de ilustrar o “indígena” (termo carinhoso com que costuma mimosear o português médio e para ele insignificante), Vasco Pulido Valente (VPV) reduz o 25 de Abril a um acontecimento... do 11 de Março de 1975.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mais: o “ historiador” elide que a chamada assembleia “selvagem” do MFA se seguiu a um golpe militar falhado, instigado pelo general Spínola, em que tropas páraquedistas de Tancos bombardearam o então RAL-1, o qual foi a gasolina que incendiou o verão quente e a radicalização do PREC que culminou no golpe do 25 de Novembro. Acresce que quando critica as medidas polémicas que lá foram tomadas, entre as quais a institucionalização do MFA, se esquece que não existia poder institucionalizado e que as eleições para a constituinte se realizariam daí a pouco mais de um mês.

Depois, lá vem a ladaínha anticomunista, querendo uniformizar o que era heterogéneo. Com efeito, no dia 24 a RTP passou um documentário em que divulga o registo áudio da assembleia do 11 de Março. Os responsáveis pelo projecto são militares que nela participaram, entre os quais Almeida Contreiras e Vasco Lourenço. Por isso, quando VPV acena com o facto indesmentível de se ter lá proposto a pena capital, medida trágica mas compreensível no contexto (um dos proponentes terá sido o então capitão Dinis de Almeida, cuja unidade que chefiava fora bombardeada há horas), como significando o espírito da assembleia, urge perguntar-lhe como o comandante Almeida Contreiras afirma ter questionado um camarada que fora preso pela PIDE: “está vivo não está?”, como que a querer dizer que nem a PIDE o mandara fuzilar. É óbvio que estava. E para VPV: foi instaurada a pena de morte? Houve fuzilamentos? Se não os houve, é porque a maioria dos presentes na assembleia decidiu que não fosse assim.

Custódio David Catarino, Lisboa