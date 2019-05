Primeiro-ministro israelita adverte para aumento do anti-semitismo e fala de cartoon de António

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, denunciou nesta quarta-feira o que disse ser o aumento do anti-semitismo no mundo, e deu como um dos exemplos o cartoon do autor português António.

“Vivemos um paradoxo, admiração por todo o mundo para com o Estado judeu, acompanhada em alguns círculos por um aumento do anti-semitismo”, disse Netanyahu, acrescentando: “A extrema esquerda e a extrema direita só concordam num ponto: o ódio aos judeus”.

O primeiro-ministro, que falava numa cerimónia na véspera das comemorações consagradas em Israel à memoria do genocídio, exemplificou o ódio com um ataque que fez um morto numa sinagoga na Califórnia e com o cartoon, publicado no jornal New York Times.

O desenho do autor português, representando o Presidente dos Estados Unidos como se fosse cego e com um quipá na cabeça, sendo guiado por um cão com a cara de Netanyahu, foi publicado no jornal e depois retirado, com um pedido de desculpas. O cartoonista negou que o desenho tivesse qualquer pendor anti-semita.

Netanyahu falava no Yad Vashem, o memorial do Holocausto em Jerusalém, na presença dos principais dirigentes israelitas e na véspera da comemoração do “Yom HaShoah”, o dia do holocausto.

O anti-semitismo está a aumentar na Europa e na América do Norte, segundo um relatório do Centro Kantor para o estudo do judaísmo na Europa e divulgado pelo Congresso Judaico Europeu.