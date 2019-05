Parlamento britânico declara “emergência climática”. É o primeiro país a fazê-lo

O Reino Unido tornou-se o primeiro país do mundo a declarar estado de emergência ambiental. O parlamento britânico aprovou esta quarta-feira uma moção, sem efeitos vinculativos, que reconhece a necessidade de reforçar o combate às alterações climáticas e à poluição.

A moção prevê que o Governo desenvolva novas medidas para neutralizar as emissões de carbono até 2050, aumentar o consumo de energias renováveis e minimizar o desperdício.

“Comprometemo-nos a trabalhar com outros países que tenham intenções sérias de acabar com a catástrofe climática e queremos deixar claro ao Presidente norte-americano Donald Trump que não pode ignorar os acordos internacionais e acção para travar a crise climática”, afirmou o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn.

“Não temos tempo a perder”, disse Corbyn. “Estamos a viver uma crise climática que irá acentuar-se de forma perigosa e descontrolada a não ser que tomemos medidas rápidas e radicais”, prosseguiu, dizendo que já não se trata de um cenário “do futuro distante”.

Nas últimas semanas, o movimento Extinction Rebellion (Rebelião de Extinção) tem realizado manifestações nas cidades britânicas. Algumas anunciaram já a intenção de reduzir a pegada de dióxido de carbono. A influência dessas manifestações pelo clima tem-se espalhado por outros países, tendo já chegado a Portugal - um manifestante interrompeu o primeiro-ministro António Costa no discurso do 46.º aniversário do Partido Socialista (PS).