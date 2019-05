Milhões de pessoas pelo mundo assinalaram com marchas e protestos o Dia Internacional do Trabalhador. A luta saiu às ruas do mundo, mesmo que a data não seja considerada feriado em alguns países. Em vários pontos do mundo e, sobretudo, nas maiores cidades de cada país, as organizações sindicais e outros movimentos convocaram todos os trabalhadores para assinalar a luta contínua pelos seus direitos laborais.