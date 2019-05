Em nome dos trabalhadores, Maio desfilou pelas ruas de Lisboa

A “luta continua”, “contra a exploração” e “Maio está na rua” foram alguns das palavras de ordem proferidas pelas centenas de pessoas que participam na manifestação do 1.º de Maio, em Lisboa. Bandeiras e tarjas também não faltaram nos desfiles que culminou no discurso do secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos.

Do Martim Moniz à Alameda D. Afonso Henriques, com passagens nos principais pontos da cidade de Lisboa, as centrais sindicais Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) e a União Geral de Trabalhadores (UGT) mobilizou centenas de pessoas para as manifestações desta quinta-feira, em que se assinala o Dia Internacional do Trabalhador.