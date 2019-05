1º de Maio. Trabalhadores em greve pelo fecho dos hipermercados aos domingos e feriados

Os trabalhadores da grande distribuição, incluindo os do Pingo Doce, Continente, Jumbo e Minipreço, e os das empresas de distribuição filiadas no Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo (SITESE) estão em greve no Dia do Trabalhador.

Os trabalhadores da grande distribuição estão em greve, tal como em anos anteriores, para exigir às empresas e à Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED) a revisão do Contrato Colectivo de Trabalho (CCT), cuja negociação se prolonga há 31 meses, conforme indicou o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), filiado na CGTP, em comunicado divulgado em 23 de Abril, quando foi emitido o pré-aviso de greve.

Nesta revisão do CCT, os trabalhadores pedem o aumento dos salários e o encerramento das superfícies no 1.º de Maio, aos domingos e feriados, reivindicando ainda a progressão automática do operador de armazém e o fim da tabela B.

Entre as cadeias da grande distribuição, o CESP destacou que “têm greve específica os trabalhadores do Auchan [que detém a marca Jumbo], do Pingo Doce/Jerónimo Martins, da Sonae, da Dia/Minipreço para exigir a resposta aos cadernos reivindicativos apresentados para 2019 e a negociação do CCT”.

Também os trabalhadores das empresas de distribuição filiados no SITESE, filiado na UGT, fazem greve, pelo direito ao feriado no Dia do Trabalhador e também contra a precariedade existente no sector e em defesa de aumentos salariais e dos direitos dos trabalhadores.

Nos últimos anos, os trabalhadores do sector da distribuição têm feito greve no dia 1.º de Maio para tentar que as respectivas empresas encerrem no Dia do Trabalhador.