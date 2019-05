“Trabalhadores das plataformas digitais são praticamente invisíveis”

As características do trabalho nas plataformas digitais estão a alastrar “de forma muito rápida ao resto da economia” e que isso traz desafios ao Estado social e à organização do trabalho, alerta ​Ursula Huws, professora na Hertfordshire Business School, no Reino Unido. A resposta, defende a investigadora que esteve em Portugal no início desta semana para participar num debate sobre o emprego no século XXI organizado pelo Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Protecção Social (Colabor), está na definição de direitos universais que se apliquem a todos os trabalhadores com base na sua residência e não na cidadania.

Continuar a ler