Pares portugueses afastados do Estoril Open

A dupla portuguesa Tiago Cação/Fred Gil e a luso-argentina João Sousa/Leonardo Mayer foram eliminadas do Estoril Open, nesta quarta-feira.

Cação e Gil, que beneficiaram da desistência do australiano John Millman, que iria jogar ao lado do japonês Yoshihito Nishioka, foram repescados e perderam diante de Marcus Daniell e Wesley Koolhof, em três parciais, por 6-3, 3-6 e 10-4.

A dupla portuguesa ainda deu luta ao vencer (6-3) o segundo parcial, depois ter perdido o primeiro precisamente pelo mesmo resultado, forçando um decisivo set com super “tie-break”, perdido para a dupla do neozelandês e do holandês, ao fim de 1h11m.

Já João Sousa, ao lado de Leonardo Mayer, não conseguiu impor-se aos britânicos Luke Bambridge e Johnny O'Mara, que triunfaram por 6-2, 6-1.

“As condições estavam muito difíceis, não conseguimos lidar bem com isso. Estava muito vento, eles conseguiram fazer um bom jogo e foram melhores que nós, não em termos de nível de jogo, mas lidaram melhor com as condições. E daí a vitória”, explicou o vimaranense.

João Sousa regressa na quinta-feira aos “courts” do Clube de Ténis do Estoril para disputar o acesso aos quartos-de-final de singulares do Estoril Open com David Goffin, sexto cabeça de série do Estoril Open.