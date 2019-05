Médico do FC Porto diz que Casillas “vai ficar completamente recuperado”

O médico da equipa principal de futebol do FC Porto, Nélson Puga, disse nesta quarta-feira, em declarações ao Porto Canal, que Iker Casillas, que teve um enfarte no final do treino, vai ficar “completamente recuperado de saúde”.

O clínico afirmou que ainda é cedo para falar no regresso do guardião ao futebol, no entanto, não colocou esse cenário de parte. “É muito cedo para nos pronunciarmos. Vai depender de muitos factores, da medicação que vai precisar tomar, da avaliação que faremos de como tudo vai acontecer, não só em situações de repouso, mas também de stress e no exercício físico. E vai depender também da vontade dele em continuar. Só depois de muito diálogo é que se vai decidir se vai continuar. Mas a verdade é que ele vai ficar completamente recuperado”, afirmou.

Nélson Puga esclareceu ainda que o facto “de ter sido diagnosticado rapidamente” foi fundamental para este desfecho, explicando que os procedimentos começaram a ser preparados ainda no Olival. “Por sorte, foi diagnosticado rapidamente. Os procedimentos correram bem. Pedimos imediatamente para ter uma equipa, ainda no Olival, em alerta. Quando suspeitámos que estaríamos perante este cenário, que acabou por se confirmar, já tínhamos uma equipa de prevenção no hospital. Confirmado o diagnóstico, foi logo intervencionado, fizemos o cateterismo. Correu tudo muito bem e o problema foi resolvido na hora”, adiantou.

O responsável médico revelou ainda que o guarda-redes espanhol “não vai ficar com qualquer tipo de sequela”, e explicou que “está bem, estável e com o humor que o caracteriza”. “Está acompanhado da família, e pronto para iniciar os primeiros passos na recuperação”, disse ainda.

O próprio guarda-redes já publicou uma mensagem no Instagram a dar conta de que se encontra bem, acompanhada de uma fotografia na cama do hospital. “Tudo controlado por aqui, um susto grande, mas com as forças intactas. Muito obrigado a todos pelas mensagens e pelo carinho”, escreveu o jogador.