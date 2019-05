João Domingues avança no Estoril Open e fica à espera do “tubarão”

O português João Domingues avançou para os quartos-de-final do Estoril Open, após desistência do adversário John Milmann, confirmando, assim, o melhor registo pessoal em torneios ATP. Nesta quarta-feira, no momento da desistência do australiano, Domingues já vencia por 6-3 e 2-1.

O tenista de Oliveira de Azeméis, 214.º do ranking mundial, beneficiou de um aparente problema físico do australiano, 50.º da hierarquia, ao fim de 57 minutos de encontro no “court” central.

Na próxima ronda, Domingues encontrará o vencedor do embate entre o argentino Guido Andreozzi e o grego Stefanos Tsitsipas. Se se confirmar o favoritismo do grego, Domingues terá pela frente um “tubarão”, já que Tsitsipas é o primeiro pré-designado da prova e 10.º da hierarquia mundial.

"Nunca é bom ganhar desta forma"

No final da partida, João Domingues reconheceu que “nunca é bom ganhar desta forma [lesão do adversário], desejando que Millman “volte o mais rapidamente possível e em boa forma”.

Sobre os possíveis próximos adversários, Domingues garantiu que conhece ambos. “Conheço muito bem os dois. Já joguei contra eles, mas ainda não pensei nisso”, disparou, antes de recordar: “O primeiro título da carreira do Tsitsipas foi num ITF em Oliveira de Azeméis, numa meia-final disputada comigo”.