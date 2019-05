Iker Casillas internado de urgência, com um enfarte

Iker Casillas, jogador do FC Porto, foi internado de urgência num hospital da “invicta”, com um enfarte do miocárdio.

A informação já foi confirmada pelo clube portista, que detalha que o jogador “sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino da manhã desta quarta-feira”. “A sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes, que se encontra, neste momento, no Hospital CUF Porto. Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido”, pode ler-se.

Casillas está a poucos dias de completar 38 anos e renovou recentemente contrato com o FC Porto. O guardião está na quarta temporada no Dragão, sempre como titular da baliza portista.

O PÚBLICO já lhe apresentou um pouco dos traços da longevidade de Iker Casillas, dono de um segredo bem guardado.

Sporting e Benfica já reagiram

Já várias entidades desportivas reagiram a esta notícia, com destaque para o Sporting, que escreveu, no Twitter, que “o desporto e o futebol português precisam” de Casillas, e para o Benfica, que publicou uma nota assinada pelo presidente, Luís Filipe Vieira.

“O Sport Lisboa e Benfica manifesta o desejo de rápidas melhoras para Iker Casillas neste momento difícil que está a passar, expressando o sentimento de solidariedade para que este atleta de eleição supere esta fase. Força, Casillas!”, publicou o clube encarnado.

