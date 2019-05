Brescia de regresso à Liga Italiana, oito anos depois

O Brescia assegurou o regresso ao primeiro escalão do futebol italiano, após oito anos de ausência. A façanha foi assegurada nesta quarta-feira, com um triunfo caseiro sobre o Ascoli, por 1-0, beneficiando, ainda, do empate do Palermo, na 36.ª jornada da segunda divisão.

O veterano Daniele Dessena, aos 38 minutos, fez o golo da subida do Brescia, que já tem garantido, pelo menos, um dos dois primeiros lugares da Serie B, a duas jornadas do fim.

Apesar do empate, o Palermo continua na luta, estando a quatro pontos do Lecce, segundo classificado, que tem mais um jogo disputado.