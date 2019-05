Bis de Falcao, com um golaço, salva portugueses do Mónaco

O Mónaco recuperou de dois golos de desvantagem e empatou (2-2) no terreno do Rennes, um resultado que, ainda assim, mantém a equipa de Leonardo Jardim perto da zona de despromoção da Liga francesa.

No jogo que fechou a 34.ª jornada da prova, o Rennes cedo construiu uma vantagem que parecia confortável, com um “bis” do avançado Hunou, aos três e nove minutos, mas o Mónaco acabou por responder na segunda parte.

Com os internacionais portugueses Adrien, Gelson Martins e Rony Lopes no “onze” titular, o avançado colombiano Falcao, ex-FC Porto, salvou a formação de Jardim da derrota, ao marcar os dois golos da sua equipa, aos 69 e 75 minutos. O segundo foi com este tremendo pontapé acrobático.

O Mónaco somou o quinto jogo consecutivo sem vencer na Liga francesa e mantém-se no 16.º lugar, apenas quatro pontos acima da zona de descida, quando faltam disputar quatro jornadas.

Por outro lado, o Rennes, que esta época já venceu a Taça de França, segue num tranquilo 11.º posto, já sem o “fantasma” da despromoção.