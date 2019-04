Bruno Chaveiro ao vivo no auditório do PÚBLICO

Nascido em 1993 em Morges, uma pequena localidade da Suíça, filho de portugueses que para ali emigraram, o guitarrista Bruno Chaveiro começou cedo a aprender viola de fado. Isso foi aos 7 anos, quando veio para Portugal, para a terra natal dos pais, Montemor-o-Novo.

Da viola passou à guitarra portuguesa, aos 15 anos, depois de se iniciar nos palcos aos 11. Mas foi aos 17, em 2010, que se assumiu em definitivo como guitarrista, passando a trabalhar com maior assiduidade nas casas de fado. Estudou guitarra com Custódio Castelo, terminando a licenciatura com distinção e nota máxima (20 valores) na execução do instrumento.

Presente em várias casas de fado e acompanhando vários fadistas (Raquel Tavares, Pedro Moutinho, Mísia, Cuca Roseta, Fábia Rebordão, Jorge Fernando, Celeste Rodrigues, Carminho, Buba Espinho, Marco Rodrigues, Ana Laíns, etc.), Bruno estreou-se a solo este ano com #Desatino, disco com composições próprias e evocando alguns dos maiores guitarristas portugueses.