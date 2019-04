Nova funcionalidade do Facebook quer transformar amigos em mais do que isso

O Facebook anunciou uma nova funcionalidade que permite aos utilizadores mostrarem-se romanticamente interessados em pessoas da sua rede de amigos, no que é mais um passo para concorrer com o Tinder, a popular aplicação de encontros.

A nova ferramenta chama-se Secret Crush (paixão secreta) e foi, a par de outras novidades, anunciada nesta terça-feira, dia em que a empresa arrancou com a sua conferência anual F8.

O Secret Crush faz parte de uma outra funcionalidade da rede social, chamada Dating, que arrancou no ano passado num número reduzido de mercados, e que agora se estenderá a um total de 19 países, sobretudo na América Latina e na Ásia. Não está disponível em Portugal.

Com a funcionalidade, os utilizadores podem assinalar até nove amigos nos quais têm um interesse que vai para lá da amizade. Como habitual neste género de serviços, o interesse permanece secreto até ao momento em que seja correspondido.

Até aqui, o Dating dava aos utilizadores apenas a possibilidade de criarem um perfil autónomo, que não aparecia aos amigos, e que podia ser para conhecer outras pessoas, num funcionamento que Mark Zuckerberg descreveu aquando da apresentação como feito “para construir relações a sério e de longo prazo, não apenas para engate”.

Num comunicado, o Facebook justificou a novidade: “As pessoas têm-nos dito que há uma oportunidade para explorar potenciais relações românticas dentro dos seus próprios círculos alargados de amigos.”

As novidades chegam quando o Facebook procura recuperar dos danos de reputação que sofreu nos anos recentes e quando Zuckerberg afirma que pretende transformar a rede social numa plataforma focada na privacidade. “O futuro é privado”, disse o presidente do Facebook no arranque da F8.