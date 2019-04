Recuperar tempo de serviço seria o “maior aumento de despesa” desta legislatura

O ministro das Finanças Mário Centeno indicou nesta terça-feira, no Parlamento, que a contabilização integral do tempo de serviço dos professores que esteve congelado (nove anos, quatro meses e dois dias), em conjunto com as progressões derivadas do descongelamento das carreiras, representará “4% de toda a massa salarial do Estado”, constituindo o “maior aumento da despesa permanente desta legislatura”, caso o Parlamento acabe por impor a recuperação e todo o tempo de serviço.

Mário Centeno foi chamado à comissão parlamentar da Educação no âmbito da apreciação parlamentar do diploma do Governo sobre o tempo de serviço dos professores — que em Março apenas consagrou a recuperação de cerca de três anos. À excepção do PS, todos os partidos defendem que seja consagrada a recuperação de nove anos, dois meses e quatro dias do tempo de serviço dos professores, embora divirjam sobre a forma com tal se concretizará. A votação na comissão das propostas de alteração está agendada para o próximo dia 2 de Maio.

A audição de Mário Centeno foi requerida pelo grupo parlamentar do PS. “O PS não duvida das contas apresentadas pelo Governo, mas não queremos que falte qualquer esclarecimento a este Parlamento”, justificou o deputado do PS Porfírio Silva, lembrando que da parte dos outros grupos parlamentares têm surgido dúvidas quanto às contas apresentadas pelo Governo.

“Os senhores deputados farão o que a sua consciência determinar, mas do que não existem dúvidas que o cinismo e a demagogia é o que está” na base destas propostas de alteração ao diploma do Governo, acusou Centeno em resposta à intervenção da deputada do PSD Margarida Mano.

A deputada lembrou ao ministro das Finanças que o seu grupo parlamentar apresentou vários requerimentos para obter mais informação sobre os custos da recuperação do tempo de serviço e que até agora não chegou nenhuma resposta. “Não deu resposta a estes requerimentos e agora vem aqui apresentar os números que lhe interessa do ponto de vista da comunicação”, acusou.