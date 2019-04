Mais protecção para prematuros e mães com trabalhos de risco e aumento da licença obrigatória para os pais

Quase um ano e meio depois de terem começado a discutir o aumento dos direitos de maternidade e paternidade, os deputados deverão aprovar, em princípio por unanimidade, no plenário de sexta-feira, várias alterações legislativas que alargam os direitos de pais e mães tanto durante a gravidez como no acompanhamento de recém-nascidos. Parte delas entrará em vigor um mês depois da publicação em Diário da República – provavelmente no início do Verão -, e outra parte, que implica acréscimo de despesa para a Segurança Social, só em Janeiro do próximo ano.

