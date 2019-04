“As pessoas concretizaram projectos que estavam adiados”

O fim da austeridade ajuda a explicar o aumento no número de casamentos e de nascimentos, defende a socióloga da família Vanessa Cunha, do Observatório das Famílias e das Políticas de Família. Mas estes indicadores estão apenas a recuperar para os valores anteriores à crise, avisa também esta investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Para combater a tendência de redução de natalidade são necessárias mudanças no mercado de trabalho que permitam conciliar vida familiar e laboral.

