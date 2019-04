Os Direitos da Criança em Notícia: dois prémios e uma menção honrosa para o PÚBLICO

Três jornalistas do PÚBLICO receberam esta terça-feira dois prémios e uma menção honrosa na cerimónia de entrega dos galardões Os Direitos da Criança em Notícia. Os prémios são atribuídos pelo Fórum sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens, com o apoio da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens​ (CNPDPCJ) e da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA).

Na categoria de imprensa, a jornalista do PÚBLICO Ana Cristina Pereira venceu ex-aequo com Carolina Reis (Expresso) pela reportagem “A escola pode ser um lugar onde as crianças ciganas se sentem protegidas”, um trabalho que prossegue numa série de mais duas reportagens. Ana Cristina Pereira já tinha vencido o mesmo prémio em 2013.

Joana Gorjão Henriques, também do PÚBLICO, mereceu uma menção honrosa pelo artigo “SEF detém crianças requerentes de asilo contra recomendações da ONU”.

Na categoria online, a jornalista do PÚBLICO Aline Flor foi premiada por “Os jovens sabem que a violência no namoro nem sempre se vê”, um trabalho de um episódio do podcast Do Género.

Em televisão, Sofia Barciela, da TVI, e Miriam Alves, da SIC Notícias, venceram ex-aequo. Catarina Neves, da SIC, mereceu menção honrosa.

Em rádio, Isabel Meira, da Antena 1, venceu o prémio da categoria. Bárbara Baldaia e Guilhermina Sousa, da TSF, mereceram menção honrosa.