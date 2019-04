Disparo de arma de fogo faz um morto e ferido grave no Tagus Park

Um incidente com uma arma de fogo fez um morto e um ferido grave, no parque de estacionamento do banco Millennium, no Tagus Park, em Oeiras. A vítima mortal é uma mulher, cuja idade é ainda desconhecida. O ferido grave foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A informação foi confirmada ao PÚBLICO pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa. O alerta foi dado às 13h29, tendo sido chamados para o local os Bombeiros de Bracarena, uma viatura do INEM do Hospital São Francisco Xavier, uma equipa de apoio psicológico do INEM e a PSP.

A Polícia Judiciária está entretanto a tomar conta da ocorrência.

Estão no local 15 operacionais, auxiliados por sete viaturas.