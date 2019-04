Marcelo ouviu Wang cantar o fado e Li explicar que queria falar a língua de Ronaldo

O Presidente da República conversou nesta terça-feira com jovens estudantes de português na Universidade de Estudos Internacionais de Xangai, onde ouviu Wang Jiafei cantar o fado e Li Longjing explicar que quis aprender a língua de Cristiano Ronaldo.

Perante cerca de 60 alunos de licenciatura e de mestrado, no seu segundo dia de visita de Estado à China, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou “muitas expectativas” no intercâmbio luso-chinês nesta matéria, referindo que “vai ser alargado o ensino de mandarim nas escolas portuguesas”.

Li Longjing apresentou-se a Marcelo Rebelo de Sousa com o seu nome português, o mesmo do seu ídolo: "Chamo-me Cristiano e sou estudante do 4.º ano". Após uma pausa, acrescentou: “Para ser honesto, eu gosto muito de futebol”.

Ouviram-se alguns risos no auditório. O jovem de 22 anos, natural de Chongqing, confirmou que estavam certos: “Sim, é isso, escolhi o meu curso na universidade completamente por causa do Cristiano Ronaldo, o melhor jogador de futebol do mundo, eu acho”.

“Eu queria falar a mesma língua que o meu ídolo fala, e foi esse o motivo muito simples que me fez entrar no mundo português”, explicou Cristiano, que de seguida passou a palavra a outro admirador do jogador da Juventus e da selecção nacional.

Zhou Jiyuan, de 18 anos, que adoptou Roberto como nome português, declarou: “Eu também sou fã de futebol, devido à influência de Cristiano Ronaldo. Como já sabemos, com a vitória da selecção portuguesa no último campeonato europeu o futebol de Portugal foi totalmente reconhecido pelo mundo”.

Este aluno do 1.º ano da licenciatura em português tinha ouvido dizer que o Presidente português “dá muita atenção ao desenvolvimento do futebol português” e pediu-lhe que falasse sobre a sua importância para a cooperação entre Portugal e a China.

Marcelo Rebelo de Sousa apontou o Xangai SIGP, treinado por Vítor Pereira, como “um bom exemplo da ligação entre Portugal e a China em futebol”, em que “um português ajuda os talentosos chineses a ganharem campeonatos”.

“Estou muito feliz por também gostarem de Portugal e aprenderem o português por causa do futebol, é uma razão como outras”, disse-lhes.

Nesta universidade, que tem um dos departamentos de língua portuguesa mais antigos da China, o Presidente da República ouviu ainda alunos declamarem o poema “Mar Português”, de Fernando Pessoa, e outros cantaram o fado.

Um dos cantores, Wang Jiafei, entoou de forma sentida “Lisboa menina e moça”, célebre na voz de Carlos do Carmo, com letra de Ary dos Santos e música de Paulo de Carvalho, alternando entre o português e uma versão em mandarim. Marcelo Rebelo de Sousa sorria perante o espectáculo.

Ao longo da sessão, houve relatos de outros estudantes, que se apresentaram, todos eles, com o nome português. Leila, de Macau, veio estudar línguas para Xangai para “ser mais independente, quer dizer, ficar longe da família” e desde que chegou sente-se “todos os dias feliz”.

Ofélia falou do seu amor a Portugal, sentido “nas obras de Camões e de Fernando Pessoa e nos fados cheios de emoções”. Madalena lembrou a sua passagem pela Universidade Nova de Lisboa, onde frequentou o curso de português em negócios e elogiou “o estilo relaxante de vida” que se leva na capital portuguesa.

Os alunos de mestrado Alexandre e Patrícia relataram a sua experiência como professores estagiários, ele numa escola primária e ela numa das quatro escolas secundárias de Xangai onde se ensina português.

“Cantamos as canções folclóricas do Alentejo, dançamos a Rosinha do Minho, declamamos o Camões”, contou Alexandre.

Quando interveio, Marcelo Rebelo de Sousa avisou que tinha “a deformação do professor” e fez perguntas algumas aos jovens estudantes, entre elas, “que ideia é que têm de Portugal a partir da língua”.

Uma aluna que tinha visitado Portugal, mas que não disse o seu nome, respondeu: “Azul e carinho”.

Mais tarde, o Presidente da República repetiu essa resposta, durante uma recepção a empresários e agentes culturais portugueses e chineses, num hotel de Xangai, ocasião que aproveitou para enviar os parabéns ao seu amigo António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas.

“Deixem-me felicitá-lo a partir daqui, porque hoje é o seu aniversário, faz 70 anos hoje. Não sei se, estando em Nova Iorque, não estará a dormir, mas vamos acordá-lo”, pediu aos presentes nesta, a quem confessou: “Eu tentei, mas sem sucesso”.

Ao fim de um dia intenso em Xangai, a “capital” económica da China, que além do programa oficial incluiu um passeio a pé à beira do rio Huangpu, Marcelo Rebelo de Sousa viajou para a Região Administrativa Especial de Macau, onde termina a sua visita de Estado à República Popular da China, na quarta-feira.