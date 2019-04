Cavaco representa Portugal no funeral do grão-duque João do Luxemburgo

O ex-Presidente da República Cavaco Silva vai representar Portugal no funeral do grão-duque João do Luxemburgo a 4 de Maio, a pedido do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Numa nota colocada no site da Presidência da República, Marcelo justifica a representação de Portugal no funeral alto nível” com “as relações muito próximas e intensas entre o Luxemburgo e Portugal” e também com “o papel relevante” da comunidade portuguesa naquele “país amigo e parceiro na União Europeia”.

“O Presidente da República, de acordo com o Governo, solicitou ao Presidente Aníbal Cavaco Silva para representar Portugal nas exéquias do Grão-Duque Jean, que exerceu funções entre 1964 e 2000, período determinante para a instalação e integração dos Portugueses”, lê-se na nota de Belém.

No passado dia 23, após ser anunciado o óbito, Marcelo recordou o grão-duque João do Luxemburgo como “grande estadista” e “amigo fiel de Portugal”, numa mensagem de condolências enviada ao seu filho Henrique. O Presidente português lembrou “a forte ligação” do pai do monarca a Portugal, “sustentada em laços familiares e no papel que desempenhou no seu reinado”.

Segundo o Presidente da República, João do Luxemburgo foi “protagonista maior de um longo período de desenvolvimento do seu país, de construção da casa comum europeia e com inestimável amizade por parte da comunidade portuguesa e luso descendente residente no Luxemburgo”. O Presidente português realizou uma visita de Estado ao Luxemburgo em Maio de 2017.

João do Luxemburgo governou de 1964 a 2000, altura em que abdicou a favor do seu filho Henrique, actual governante do pequeno Estado. O grão-duque João foi soldado do exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial e participou no desembarque da Normandia.