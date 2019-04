Armando Vara sai do PS depois de mais de quatro décadas

Armando Vara dirigiu uma carta a António Costa, secretário-geral do Partido Socialista, informando-o de que pretende desvincular-se do partido de que é militante há mais de quatro décadas. A informação foi confirmada ao PÚBLICO por Tiago Rodrigues Bastos, advogado do antigo governante que está preso em Évora, condenado a cinco anos de prisão efectiva por crimes de tráfico de influência, no âmbito do processo Face Oculta.

Armando António Martins Vara nasceu a 27 de Março de 1954 na povoação de Lagarelhos, concelho de Vinhais, distrito de Bragança, e entrou para a Juventude Socialista logo em 1974. Nessa altura, já trabalhava e estudava, repartindo as horas entre o balcão do pronto-a-vestir Teté Rodrigues, em Bragança, o estudo de filosofia (um curso nunca acabado), em Coimbra, e a actividade política.

Por ter sido condenado pela prática de crime doloso com pena de prisão superior a três anos, o antigo banqueiro e ex-ministro já tinha perdido a Ordem do Infante D. Henrique a Armando Vara. A decisão de retirar a distinção consta de um despacho publicado em Março em Diário da República assinado pelo secretário-geral das Ordens, Arnaldo Pereira Coutinho.