Chipre em estado de choque com assassínio em série de mulheres e crianças estrangeiras

A polícia do Chipre encontrou no domingo o corpo da quarta vítima no âmbito da investigação ao caso de um assassino em série que confessou a morte de pelo menos sete mulheres e crianças ao longo dos últimos três anos. A série de crimes não tem precedentes naquela ilha do Mediterrâneo e está a transformar-se num escândalo político, com partidos e associações de imigrantes a criticarem a lentidão das autoridades na investigação ao paradeiro das vítimas — todas de origem ou ascendência estrangeira.

O suspeito, um militar cipriota de 35 anos, admitiu às autoridades que matou cinco mulheres que tinha conhecido através de plataformas de encontros online. Em dois dos casos, matou também as respectivas filhas das vítimas.

Os corpos de três vítimas foram colocados em malas e atiradas para o Mitsero, um lago de águas tóxicas, resultante de uma exploração mineira abandonada, localizado a oeste da capital Nicósia. Uma quarta vítima foi encontrada num poço na mesma zona.

Segundo a agência de notícias do Chipre, citada pela CNN, o suspeito está a colaborar com as autoridades na localização dos cadáveres.

Entre as vítimas já identificadas estão uma mulher filipina de 38 anos e a sua filha de seis, e ainda uma mulher nepalesa, todas dadas como desaparecidas desde Setembro de 2016. Por encontrar estão ainda os restos mortais de uma mulher romena de 36 anos e da sua filha de oito, bem como outra mulher das Filipinas com 31 anos.

A BBC refere que o caso motivou fortes críticas dos comunistas do AKEL, na oposição, ao Governo cipriota. “Demonstrou-se uma indiferença sem precedentes simplesmente porque estas pessoas não eram de origem cipriota mas sim de outros países”, declarou o líder comunista Andros Kyprianou. Aquele partido, o principa da oposição, exige agora a demissão do chefe da polícia nacional e do ministro da Justiça.

Já Doros Polycarpou, director da Kisa, uma organização de apoio a imigrantes e refugiados Kisa, diz à Reuters que o Chipre é um país “de dois sistemas” em que “alguns não-cipriotas não gozam dos mesmos direitos dos nativos”.

Em Nicósia, vários movimentos políticos e cívicos participaram numa manisfestação a condenar a gestão do caso, relata o Washington Post.

O Chipre, localizado no Mediterrâneo Oriental, próximo da Síria e da Turquia, escapou ao grosso da crise migratória dos últimos anos, mas tem registado um forte acréscimo de chegadas de refugiados desde 2016. A entrada de estrangeiros tem respondida com hostilidade por grupos ultranacionalistas de extrema-direita. No entanto, o caso deste assassino em série não tem paralelo na história recente da ilha.