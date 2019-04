Adeus Jacarta. Indonésia planeia mudar de capital

Joko Widodo, o Presidente da Indonésia, quarto país mais populoso do mundo, pretende mudar a capital da nação, que actualmente é Jacarta, noticia a BBC, citando o ministro do Planeamento, Bambang Brodjonegoro. Apesar de ainda não estar definida a localização da nova capital, o objectivo é transferir a administração central para fora da ilha de Java (cuja maior cidade é Jacarta), que se encontra sobrepovoada.

“O Presidente optou por transferir a capital para fora de Java”, anunciou o ministro. Segundo Brodjonegoro, citado pela Reuters, a escolha poderá recair para a parte oriental do arquipélago.

Durante a reunião, segundo disse o ministro, o Presidente Widodo mostrou-se empenhado em “pensar de forma visionária” o futuro da Indonésia e sublinhou que “transferir a capital requer uma preparação completa e detalhada”. O ministério das Finanças foi encarregue de elaborar um plano de financiamento com a participação de investidores privados.

Citando exemplos como o Brasil (que transferiu a sua capital do Rio de Janeiro para Brasília) e o Cazaquistão (que mudou de Alma Ata para Astana, recentemente rebaptizada como Nursultan), o ministro afirma que a mudança de capital será um processo que poderá demorar uma década.

Uma capital paralisada e a afundar

A Indonésia tem actualmente cerca de 260 milhões de habitantes. É a quarta nação mais populosa do mundo, atrás da China, da Índa e dos Estados Unidos. Quase 60% da população reside em Java, o que implica também uma concentração desproporcional das actividades económicas, factor que terá pesado na decisão de retirar a capital daquela ilha, explicou Brodjonegoro.

Só Jacarta, a actual capital indonésia, tem mais de 10 milhões de habitantes, e cerca de três vezes mais pessoas moram nos seus arredores. Os problemas de trânsito resultantes desta elevada concentração populacional representam um custo significativo para a economia. Em 2016, recorda a BBC, um estudo indicava que Jacarta tinha o pior nível de congestionamento de trânsito do mundo, obrigando os membros do Governo a serem escoltados pela polícia para conseguirem chegar a horas às reuniões.

Para além do trânsito, de acordo com o Governo da Indonésia, Jacarta sofre outros problemas, como uma grande propensão a inundações e um progressivo afundamento dos terrenos em que a cidade está assente, resultante da excessiva extracção de água subterrânea. De acordo com investigadores citados pela BBC, várias partes de Jacarta poderão ficar totalmente submersas até 2050 e metade do território já se encontra abaixo do nível do mar.

Bornéu na linha da frente

Segundo a agência estatal de notícias Antara, uma das cidades que poderá acolher o Governo é Palangkaraya, na província de Kalimantan Central (na ilha de Bornéu, dividida entre a Indonésia e a Malásia). Ali, segundo a BBC, os habitantes mostram-se reticentes perante as notícias, acreditando que a mudança possa trazer desenvolvimento económico, mas temendo o impacto ambiental e territorial de um acréscimo populacional.

O anúncio chega cerca de duas semanas depois de os resultados provisórios das eleições presidenciais na Indonésia terem dado a vitória, por grande margem, a Widodo que durante a campanha eleitoral prometeu tomar medidas para combater a centralização económica. Contudo, os resultados oficiais das maiores eleições do mundo — são 192 milhões os eleitores registados e 800 mil mesas de voto — são divulgados apenas no dia 22 de Maio.

Ao longo das últimas duas décadas, a Indonésia tem tentado descentralizar as funções administrativas, conferindo mais poder político e recursos financeiros aos municípios. Agora, espera-se que uma possível mudança da capital possa abrir caminho a uma nova etapa do processo de descentralização.