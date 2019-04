João Cajuda e Fugas no primeiro encontro da Associação de Bloggers de Viagem Portugueses

O poder do vídeo, da fotografia e de parcerias “éticas” com organismos oficiais de turismo, dicas para rentabilizar um blogue, para publicar artigos numa revista especializada ou para viver como “nómada digital”. No dia 2 de Junho, o encontro inaugural da recém-criada Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP) traz a palco do Palácio da Bolsa, no Porto, seis oradores convidados com o objectivo de “unir a comunidade de bloggers de viagem”.

A ideia, descreve Filipe Morato Gomes, presidente da ABVP e autor do blogue Alma de Viajante, em comunicado, passa por “proporcionar um espaço inspiracional e de intercâmbio de ideias e de competências”, além da “aprendizagem” que o contacto com “jornalistas, bloggers, instragrammers e videógrafos de renome internacional” pode trazer aos participantes.

Rui Barbosa Batista, autor do blogue Bornfree e um dos fundadores da associação, reforça a vertente formativa do evento. “Queremos contribuir para a melhoria contínua do trabalho dos bloggers portugueses”, acrescenta em comunicado. Este é, aliás, um dos principais vectores de actuação da associação, a primeira entidade a representar o sector em Portugal, criada no início de Março por nove bloggers portugueses.

Do Brasil vêm os “convidados especiais” da primeira edição do evento: Leonardo e Rachel Spencer, o casal por trás de Viajo Logo Existo, o blogue onde a dupla partilha experiências e dicas de viagens desde 2013, incluindo duas voltas ao mundo, de carro e de avião. É desse percurso enquanto “bloggers de viagens profissionais” e da história do blogue que vêm falar no primeiro domingo de Junho.

O elenco de oradores do evento conta também com a peruana Analucia Rodriguez, autora do blogue em língua espanhola Viajar para Vivir, que abordará os altos e baixos da vida de um nómada digital; e o fotógrafo Conor MacNeill, oriundo da Irlanda do Norte, que partilhará a “sua vasta experiência no estabelecimento de parcerias comerciais éticas com organismos oficiais de promoção turística no Instagram”.

Os três oradores portugueses convidados são o actor e videógrafo João Cajuda, que abordará a temática da produção de vídeos em contexto de viagens; a jornalista Sandra S. Costa, editora da FUGAS, que partilhará dicas sobre como publicar artigos numa revista especializada no sector; e Filipe Morato Gomes, que falará sobre formas de rentabilizar um blogue de viagens.

A entrada no I Encontro de Bloggers de Viagem da ABVP custa 5€ para associados e 15€ para os restantes participantes. Apesar de o evento ser especialmente pensado para bloggers de viagens, está “aberto ao público em geral”, salienta Carla Mota em comunicado, fundadora da ABVP e autora do blogue Viajar entre viagens. As inscrições podem ser efectuadas por e-mail.