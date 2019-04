Cascais inicia a “época balnear mais longa” de Portugal

O concelho de Cascais assinala dia 1 de Maio a abertura oficial da sua época balnear, marcando, como já é habitual, a sua primazia em matéria de praias com vigilância e serviços activados. “É o concelho com a época balnear mais longa do ano”, sublinha a autarquia.

A cerimónia oficial de abertura decorre na praia da Conceição a partir das 9h15 e o programa inclui várias actividades abertas a todos e “em jeito de festa”. Às 10h, arranca oficialmente a época balnear de Cascais, será “mais um ano de vigilância, meios e apoio para garantir a melhor experiência possível nas praias da linha até meados de Outubro”.

Haverá “demonstrações de salvamento, baptismos de mergulho, observação do fundo do mar com o apoio de um ROV, veículo submarino operado remotamente”, além de jogos didácticos sob o mote da “sensibilização não só para a adopção de estilos de vida saudáveis” como também para alertar para os perigos do uso de plástico - no primeiro caso, com a colaboração da APCOI (Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil), no segundo do Movimento Claro.

O programa contempla ainda outras actividades ligadas ao ambiente, incluindo a inauguração da exposição “Ameaças pela Acção do Homem” no Paredão de Cascais, com fotos de grande formato cedidas pelo Zoo de Lisboa e comentadas por especialistas.

Em Portugal, a época balnear começa, em geral e salvo algumas excepções (Albufeira ou Lagoa, por exemplo, costumam iniciar a época a 15 de Maio) a 1 de Junho.