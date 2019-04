No Alentejo, já se pode dormir junto à Ribeira da Seda

Perto de Pavia (Mora, Alentejo), o espaço das Azenhas da Seda nasceu junto à ribeira da Seda, por entre antigas azenhas, rápidos e cascatas. E é neste parque, especializado em aquaturismo, que os visitantes tanto podem optar pela adrenalina como pelo descanso absoluto, neste caso numa versão de glamping em tendas junto à ribeira.

Reaberto para nova temporada, a 19 de Abril, o parque traz algumas novidades, incluindo, informa-nos Inês Ferreira, das Azenhas da Seda, “a nova localização das nossas dez tendas, que este ano estão todas posicionadas junto da ribeira”.

As tendas integram a versão de glamping do parque - um conceito que interliga um certo glamour com o tradicional camping, i.e., digamos, uma espécie de acampar mas com estilo e conforto, dependendo do gosto de cada visitante. Aqui, o detalhe é que se pode adormecer numa tenda ao som das cascatas, mas numa verdadeira cama.

Especializado em actividades radicais na água, o espaço tem como actividade mais recente do programa o Canoa Raft, aventura em águas-bravas que se realiza em “pequenos rafts [balsas] de duas pessoas, que leva os participantes à descoberta das zonas mais selvagens da ribeira da Seda”.

Mas entre descidas de rápidos, saltos para a água, aventuras várias em pranchas ou canoas, há também passeios mais calmos, seja canoagem em noites de lua cheia ou percursos pedestres.

As actividades têm um custo, para meio-dia, de 24 euros (criança), 28 euros (jovem) ou 32 euros (adulto). O alojamento em tenda custa 80 euros por casal (por noite).