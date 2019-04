Akihito já não é imperador. É o nascer de uma nova era

O imperador japonês Akihito abdicou nesta terça-feira e, no seu último discurso enquanto imperador, deixou uma mensagem de paz e de esperança para o futuro, agradecendo a todo o povo japonês e rezando pela "paz e felicidade", não só no país, mas em todo o mundo. “É um privilégio poder ter cumprido o meu dever enquanto imperador com tamanha confiança e com respeito ao povo japonês durante mais de 30 anos desde a minha ascensão ao trono”, disse nesta terça-feira Akihito. “Às pessoas que me aceitaram e me apoiaram enquanto símbolo, os meus mais sinceros agradecimentos.”

Esta é uma decisão histórica no Japão e uma das grandes revoluções na mais longa linha hereditária contínua da História mundial. Assim terminará a era Heisei, iniciada há 30 anos, quando Akihito subiu ao trono após a morte do pai, o imperador Hirohito. Começa assim uma nova era: esta é a primeira vez que um imperador abdica e não que se segue uma era imperial a outra, após a morte do antecessor, como aconteceu nos últimos dois séculos.