Carta aberta ao Conselho Europeu

A recente proposta franco-alemã para potencialmente suavizar e/ou politizar a aplicação das regras de concorrência na UE continua a gerar debate. As conclusões do Conselho Europeu de 22 de março sugerem que alguma alteração – ainda pouco clara – será incluída na futura política de concorrência para refletir “desenvolvimentos do mercado global”. Os aqui signatários, a título pessoal, creem que embora as conclusões do Conselho tenham sido apresentadas de forma neutra, na medida em que venham a implementar algumas das propostas franco-alemãs criarão o risco de beneficiar somente um número restrito de grandes empresas europeias, afetarão mercados competitivos na UE, prejudicarão os cidadãos da UE e colocarão em causa a segurança jurídica de que necessitam as atividades económicas.

Os signatários são todos juristas ou economistas, muitos deles exercendo o direito da concorrência ou o aconselhamento de empresas – a nível nacional, da UE e global – na área do controlo de concentrações entre empresas. Embora não existam sistemas perfeitos e qualquer sistema possa ser melhorado, as empresas valorizam a lealdade e a previsibilidade to atual sistema vigente na UE. Melhorar o direito da concorrência europeu não deverá significar abandonar uma análise jurídica e económica que já deu sólidas provas. Enfraquecer este sistema – um sistema admirado e copiado por muitos regimes de defesa da concorrência que surgiram por todo o mundo – não levará a um “nivelamento global mais eficaz das regras de jogo”.

Num momento em que muitos países ainda se debatem com o rescaldo da crise económica e financeira, não cremos que retirar o ênfase colocado pelo direito europeu da concorrência no consumidor e noutros operadores económicos e aplicar regras diferenciadas aos campeões europeus seja a política certa ou a abordagem económica indicada. A aplicação eficaz e transparente das regras de concorrência, bem como o respetivo escrutínio judicial, cria um ambiente propício para que empresas mais eficientes e inovadores possam surgir e prosperar. Debilitar uma concorrência livre e leal faria o oposto. Embora por vezes uma ou outra empresa possa beneficiar individualmente de uma aplicação mais fraca das regras de concorrência, esse não é o caso da maioria das empresas. As democracias europeias não se baseiam na proteção dos interesses somente de alguns.

A Comissária Vestager tem enfrentado admiravelmente as tentativas de intervenção política na avaliação de concentrações entre empresas. Esperamos que nos meses e anos que seguem a Comissão Europeia prossiga a firme defesa que tem feito de uma aplicação justa, equilibrada e factual das regras de concorrência.

Vanessa Turner, Allen & Overy LLP, Bruxelas

Anna Lyle-Smythe, Slaughter and May, Bruxelas

Maurits Dolmans, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Bruxelas/Londres

Salome Cisnal De Ugarte, Hogan Lovells International LLP, Bruxelas

Olivier Freget, Freget & Associes, Paris

Weijer VerLoren van Themaat, Houthoff, Amsterdão

Gerwin Van Gerven, Linklaters LLP, Bruxelas

Kevin Coates, Covington & Burling LLP, Bruxelas

Antonio Bavasso, Allen & Overy LLP and University College London, Londres

Riccardo Celli,O'Melveny & Myers LLP, Bruxelas

Stephen Kinsella, Sidley Austin LLP, Bruxelas/Londres

