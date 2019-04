Vale de Lobo? “Espero bem que seja rentável”, diz António de Sousa

O ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), António de Sousa explicou, esta manhã, na Assembleia da República que espera que a compra de créditos e capital de Vale de Lobo pelo fundo de capital de risco que lidera actualmente seja rentável, depois de ter sido ruinoso para o banco público. “Espero bem que seja rentável. Não temos acertado em todos os negócios que fazemos. Isto é capital de risco, há resultados nuns [negócios] e noutros não”, adiantou, numa referência à venda do empreendimento algarvio à ECS Capital por um valor de 222,9 milhões de euros, anunciada no ano passado.

Vale de Lobo é um dos investimentos mais polémicos da CGD, tendo chegado a ter um peso superior a 300 milhões de euros nas contas do banco, entre financiamentos e capital. A aposta feita pela instituição em 2006 está, aliás, envolta em suspeitas no âmbito da Operação Marquês e dado o envolvimento do antigo administrador Armando Vara. No início do ano passado, a Caixa liderada por Paulo Macedo anunciou uma operação em que - em conjunto com o Novo Banco e o BCP - vendeu o empreendimento a um fundo da sociedade ECS Capital, liderada por António de Sousa, assumindo uma participação no próprio fundo, no âmbito do negócio, e noutros activos da sociedade ("financiando” assim a própria operação, num valor próximo do montante da operação, em torno dos 223 milhões).

Questionado pelos deputados sobre esta operação, António de Sousa, que liderou a Caixa entre 2000 e 2004, começou por explicar a lógica por trás da criação da ECS. “Criaram-se estes fundos de reestruturação em 2009, a ECS foi o primeiro, com uma meta fundamental: fazer a mutualização [rentabilização] dos créditos da banca. Estes fundos compravam os créditos de uma empresa a vários bancos, e havia uma mutualização desses créditos”. Sobre a operação de Vale de Lobo, revelou que se trata da “última que fizemos porque o fundo estava no fim do período de investimento. Estas operações, quando demoram menos de um ano é muito bom, porque são complicadas do ponto de vista jurídico. Na prática, Vale de Lobo ao entrar no fundo ficou mutualizado [dentro] do fundo”.

Sobre o facto de a exposição a Vale de Lobo se ter traduzido em imparidades elevadas - entretanto minimizadas pela venda de activos -, António de Sousa sublinhou que “uma das regras fundamentais da nossa negociação com os bancos, é que os bancos nunca dizem qual é a imparidade, porque se dissessem, seria mais fácil para nós fazer uma oferta próxima do que está nas contas. Eu sei que tiveram de fazer imparidades adicionais, mas eu nunca sei qual a imparidade. Eles não nos dão essa informação”. Nas contas do banco consta, só em 2018, uma imparidade superior a 100 milhões de euros. A CGD, no entanto, continua exposta a Vale de Lobo, através das unidades de participação que comprou no fundo, pelo que o saldo final deste negócio só ficará definido quando a ECS voltar a transaccionar o empreendimento.

No que diz respeito à criação de fundos como o da ECS, o antigo presidente da Caixa acrescentou que “eles surgiram para evitar um monopólio de fundos estrangeiros que estavam a aproveitar-se da necessidade dos bancos [durante a crise] e ofereciam valores muito baixos. [no caso de Vale de Lobo], a ideia era tomar conta da sociedade de gestão e depois reestruturar a empresa. Não tenho o pelouro, mas vou lendo os relatórios e penso que neste momento a médio prazo [pode ser rentável], porque há vivendas e terrenos e estes demoram tempo a chegar ao seu términus”.