Trabalhadores das bilheteiras da CP em greve nas estações do Oriente e Santa Apolónia

Os trabalhadores das bilheteiras da CP nas estações de Santa Apolónia e Oriente, em Lisboa, estão esta terça-feira em greve. A paralisação convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário teve início à meia-noite de terça-feira e termina ao início da madrugada de quarta-feira. O protesto tem como objectivo reivindicar as condições de serviço e a falta de trabalhadores para o desempenho destas funções.

A formação adequada de trabalhadores é outro dos pedidos do sindicato, que considera que esse investimento permitirá colmatar necessidades na empresa e facilitar a distribuição de tarefas. O reforço repartido de trabalhadores para o serviço permitirá atenuar a falta de meios, com especial destaque para as duas estações de Lisboa.

José Manuel Oliveira, coordenador da Federação dos Sindicatos dos Transportes do Sector Ferroviário (Fectrans) defende que, “tendo em conta afluência de passageiros e tendo em conta a nova procura gerada com os novos passes sociais, são precisos novos trabalhadores para empresa”. O dirigente sindical chamou a atenção para a necessidade do reforço de trabalhadores em particular para as estações de Oriente e Santa Apolónia. Dois pontos “centrais à empresa”, disse ao PÚBLICO.

Questionado sobre o impacto que esta greve poderá ter nos cofres da CP, José Manuel Oliveira disse apenas que a empresa “perderá uma receita importante”, tendo em conta que se trata de duas estações com muito movimento e de importância elevada para a operação da empresa.

Os passageiros podem adquirir os títulos de transporte no interior dos comboios ou noutras estações. A adesão à greve nas duas estações ronda os 100%, de acordo com o sindicato.

Os trabalhadores afectos à CP e à EMEF vão concentrar-se junto ao Ministério das Infra-estruturas e Habitação reivindicando “investimentos para o sector, a admissão de trabalhadores nas duas empresas, um plano eficaz para a recuperação do material circulante imobilizado, assim como a exigência de se cumprirem acordos assinados, no ano passado, nas duas empresas”, lê-se no comunicado da Fectrans. O líder sindical considera que o processo negocial deveria ter sido iniciado em Outubro do ano passado, mas que não houve avanços até ao momento.

Os revisores, trabalhadores de bilheteiras e outros funcionários da CP entregaram um pré-aviso de greve para os próximos dias 20 e 21 de Maio, avançou o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI). A greve irá abranger perto de mil trabalhadores.