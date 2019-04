Pinto da Costa promete minutos aos jovens campeões europeus

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, garantiu que, na próxima temporada, haverá oportunidades para alguns dos campeões europeus sub-19.

“Tenho uma certeza: depois da conversa que tive com o treinador Sérgio Conceição, a breve prazo alguns de vocês, e depois outros mais, vão fazer parte dos quadros do FC Porto”, disparou, nesta terça-feira, na recepção aos campeões feita na Câmara Municipal do Porto.

Na cerimónia, o presidente portista aproveitou para lançar uma “bicada” aos rivais, mas também à atenção mediática dada aos clubes de Lisboa: “Fala-se muito dos investimentos e das academias de outros clubes da capital, mas ignora-se completamente a formação do FC Porto. A resposta está aqui. Está numa taça que ninguém tem, em Portugal, que enche de orgulho o FC Porto e, naturalmente, a maioria dos portugueses”.

Pinto da Costa voltou a referir, ainda, que o clube “está a tratar” de avançar com o centro de formação, com o intuito captar mais jogadores, mas também “de dar mais condições aos que já lá estão”. “Mas mesmo com as condições que temos, conseguimos uns campeões europeus em Portugal, o que me dá muita satisfação”, concluiu.