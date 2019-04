Luís Filipe Vieira suspenso por três meses pelo Conselho de Disciplina

O Conselho de Disciplina suspendeu Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, por 90 dias, devido a críticas à arbitragem. A notícia é avançada pelo jornal desportivo A Bola.

Na base do castigo estão declarações do dirigente das “águias” proferidas em Janeiro, após a eliminação do Benfica frente ao FC Porto na meia-final da Taça da Liga. Na zona mista do Estádio Municipal de Braga, Luís Filipe Vieira deixou críticas à arbitragem, em particular a Fábio Veríssimo que, naquela partida, desempenhou a função de videoárbitro.

“Quando vemos um homem que está com câmaras de televisão à frente e um árbitro que não consegue ver um fora-de-jogo e faltas a meio-campo, então esse homem não pode apitar mais. Quando com uma televisão à frente não consegue fazer isso e ainda tem a lata de dizer ao árbitro para anular o primeiro golo - curiosamente o árbitro depois teve a coragem de o validar -, então é mesmo algo que nos deixa cada vez mais preocupados. É fácil penalizar o Benfica”, afirmaria o presidente dos “encarnados”.