Fórmula 1 não deixa “cair” o icónico GP de Monza

O Grande Prémio de Itália vai continuar a realizar-se no autódromo de Monza, pelo menos durante os próximos cinco anos. O anúncio foi feito nesta terça-feira, por parte dos responsáveis pelo circuito, um dos mais emblemáticos do Mundial de Fórmula 1.

O Automóvel Clube de Itália revelou que chegou a um princípio de acordo relacionado com a componente económica do contrato, que deverá ser “assinado em breve” com os organizadores do Campeonato do Mundo de F1.

Monza, para além de ser considerada a “casa" da Ferrari no Mundial, é o circuito que recebeu mais corridas de F1, tendo sido uma das pistas que integrou o calendário na época de estreia do Mundial, em 1950.

O traçado vai, ainda, ser o palco do Grande Prémio de Itália de 2019, a 8 de Setembro.