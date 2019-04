Ajax vence em Londres na primeira mão da meia-final

Um golo de Donny van de Beek fez cair para o lado do Ajax a primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões. No terreno do Tottenham, os holandeses colocaram-se em vantagem na eliminatória (0-1) e deram um passo na direcção à final de Madrid, que se disputa no dia 1 de Junho.

Num duelo entre dois nomes improváveis nesta fase da Liga dos Campeões – a única presença dos ingleses nas meias-finais da Champions remontava a 1962, os holandeses tinham sido semifinalistas pela última vez em 1997 – o Ajax começou melhor e, na primeira jogada de perigo digna desse nome, inaugurou o marcador. Van de Beek recebeu o passe de Ziyech e, com uma desmarcação excelente, ficou em excelente posição. Cara a cara com Lloris, teve tempo para tudo: simulou, “sentou” o guarda-redes, e depois atirou para o golo. O posicionamento do holandês poderia suscitar dúvidas, mas o VAR confirmou a legalidade do lance.

O domínio era do Ajax e, aos 24’, os holandeses voltaram a estar muito perto do golo. Numa jogada vistosa, Tadic fez a simulação e deixou a bola passar para Van de Beek, mas desta vez Lloris opôs-se ao remate e afastou o perigo.

O Tottenham deu sinal de vida num livre para a área ao qual Llorente correspondeu de cabeça, mas a bola passou ao lado (26’). Pouco depois o treinador dos “spurs”, Mauricio Pochettino, registava mais uma baixa: Vertonghen ficou maltratado num choque com o seu companheiro Alderweireld e teve de ser substituído.

Ainda assim, seriam os ingleses a ter os melhores lances até ao intervalo. Alderweireld ficou perto do golo com um cabeceamento após livre de Trippier, e Sissoko desferiu um remate forte, de fora da área, mas errou ligeiramente o alvo.

Na segunda parte o Tottenham equilibrou a posse de bola e rondou mais vezes a baliza do Ajax, mas nem por isso criava situações flagrantes de golo. O primeiro remate enquadrado com a baliza holandesa surgiu aos 50’, com Dele Alli a receber de Lucas Moura mas Onana a agarrar.

Seria o Ajax a ficar muito perto de ampliar a vantagem aos 78’, com uma bola aos ferros da baliza de Lloris: Tadic tocou para Neres, que rematou cruzado deixando o guarda-redes do Tottenham sem reacção – mas a bola bateu no poste.

A vantagem é do Ajax e a segunda mão disputa-se dentro de uma semana, em Amesterdão, na Arena Johan Cruijff.