Quem comanda e quem educa? “Não há profissões para homens e profissões para mulheres”

Joana era maria-rapaz e José rapaz-maria era. Ela escolheu uma vida no ar, primeiro como comissária de bordo e depois como comandante de aviões comerciais, e ele optou pela sala de aula, onde é educador de infância. Hoje são protagonistas da campanha da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) que marca o Dia do Trabalhador — ou, antes, Dia da Trabalhadora e do Trabalhador —, bem como os 40 anos da organização.

Continuar a ler