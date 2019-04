Homem em Catarse ao vivo no auditório do PÚBLICO

Homem em Catarse é um projecto do guitarrista e compositor Afonso Dorido. Nascido em Barcelos, em 1982, Afonso faz parte da banda Indignu, formada naquela cidade em 2004 e, sob o nome Homem em Catarse, já lançou três discos: Homem em Catarse (EP, 2013), Guarda-Rios (2015) e Viagem Interior (2017), este com dezassete temas baptizados com nomes de terras do interior português, Tua, Portalegre, Vila Real, Évora, Tomar, Beja, Bragança, Monchique, Portas do Ródão, Lamego, Alqueva, Régua, Covilhã, Alcoutim, Monsanto, Mértola e Guarda.

Um disco onde a estrutura dos temas assenta no som da guitarra eléctrica, mais percussivo ou planante, em riffs ou melodias que exploram o eco ou a distorção para se fazerem sentir com maior intensidade. Agora, em finais de Abril, lança o seu quarto disco, gravado ao vivo num museu em Braga em Outubro de 2018: Homem em Catarse - ao vivo na Porta 253.