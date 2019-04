Há mais de sete notificações por dia de incidentes nos serviços de saúde

Doentes que caem — de camas, de macas, na casa de banho, ou enquanto são transportados. Problemas com equipamentos ou dispositivos médicos. Infecções. Reacções adversas à medicação. São apenas exemplos. Nos primeiros três meses deste ano, profissionais e cidadãos notificaram 683 incidentes relacionados com a prestação de cuidados de saúde. O que dá 7,6 notificações por dia, uma média superior à registada ao longo do ano passado, quando foi feito um total de 2033 notificações.

