Maio começa com cheiro a Verão

O bom tempo veio para ficar. Pelo menos durante esta semana. Céu limpo ou pouco nublado, com possibilidade de maior nebulosidade no litoral das regiões Norte e Centro, é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para todo o território continental.

Nesta segunda-feira, os termómetros deverão chegar a máximas acima dos 20 graus Celsius em todos os distritos de Portugal continental. As mínimas não deverão baixar dos nove graus. No Norte, Braga chega aos 26 graus de máxima e o Porto aos 21. No Centro do país, Santarém será um dos distritos mais quentes com temperaturas que poderão chegar aos 29 graus.

Mais abaixo, em Setúbal, o início da semana também se fará sentir com temperaturas de Verão, com os termómetros a marcaram 29 graus de máxima. Em Lisboa, os 26 graus de máxima previstos também darão um cheiro a Verão. No Sul, a previsão é de 27 graus de máxima.

Nas ilhas, o arquipélago dos Açores terá temperaturas a rondar os 19 graus de máxima, com previsão de céu nublado e aguaceiros para todas as ilhas à excepção de Santa Cruz das Flores. Na Madeira, os termómetros marcarão 20 graus. Para o início de semana há previsão de céu pouco nublado para o Funchal e Porto Santo.

Para o resto da semana, quinta-feira será o dia mais quente no Porto, com 24 graus de máxima. O resto da semana será marcada por eventuais períodos de céu nublado, mas sem previsão de aguaceiros.

Em Lisboa, quinta-feira também será o dia mais quente com os termómetros a poderem marcar 29 graus de máxima. O resto da semana será de céu limpo e com possibilidade de pouca nebulosidade.

No Sul, o cenário é idêntico. Quinta-feira será o dia mais quente, com 27 graus de máxima e o bom tempo deverá alargar-se ao resto da semana, com períodos de céu pouco nublado.

No território insular a previsão é de céu pouco nublado e temperaturas a rondar os 20 graus para a Madeira. Nos Açores, as temperaturas ficam-se pelos 19 graus, com previsão de chuva e aguaceiros fracos para toda a semana.