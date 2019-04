PCP esperançado numa “geringonça” espanhola que traga “efectiva mudança”

A coligação eleitoral Unidas Podemos é um dos derrotados das eleições de domingo em Espanha por ver reduzida a sua representação parlamentar quase para metade, mas, ainda assim, o Partido Comunista Português acredita que o resultado “lhe permite pesar na concretização de uma política que corresponda a uma efectiva mudança”.

A coligação integra a Esquerda Unida (composta pelo Partido Comunista de Espanha e pela Esquerda Republicana), o Podemos e o Equo (ecologistas) e obteve 14,3% dos votos, permitindo-lhe eleger 42 deputados. Actualmente conta com 71. O partido mais votado foi o PSOE, de Pedro Sánchez, com 28,7% e a eleição de 123 deputados.

Em comunicado, o PCP salienta que os resultados “expressam a rejeição do Partido Popular (PP) e seus aliados” e que as “forças de direita e da extrema-direita franquista assumida (PP, Ciudadanos e Vox) tendo-se apresentado de forma fragmentada, não conseguem alcançar a maioria no Parlamento mesmo aglutinadas”.

Os comunistas portugueses fazem as contas à semelhança do que aconteceu em Portugal em Outubro de 2015 e avisam para a evidência de uma “geringonça” espanhola. Recordam que o PSOE, embora aumente a sua votação de 85 para 123 deputados “fica significativamente aquém da maioria absoluta” e é aí que a coligação Unidas Podemos entra num cenário para ajudar a essa “efectiva mudança”, como a classifica o PCP.

O Parlamento espanhol é composto por 350 deputados, o que significa que a maioria absoluta se alcança aos 176. Para isso, porém, tanto os maiores à esquerda (PSOE e Unidas Podemos) como à direita (PP, Ciudadanos e Vox) terão de conseguir ajuda dos partidos mais pequenos. À esquerda, bastaria a ajuda da ERC – Esquerda Republicana da Catalunha, que elegeu 15 deputados.