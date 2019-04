“No Parlamento Europeu há regras” sobre nomeações

Segunda candidata pelo PS ao Parlamento Europeu, Maria Manuel Leitão Marques, sente-se “confortável” com a lista e argumenta que é independente para relativizar o facto de não ser a número um. Espera que a polémica sobre nomeações de familiares para gabinetes do Governo não prejudique eleitoralmente o PS, mas defende que as regras para estas nomeações “devem ser claras”.

