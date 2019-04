L’atitudes entregou aos auditores contas que nunca foram aprovadas

A associação L’atitudes, criada em 2010 por Joaquim Morão, ex-presidente da Câmara de Castelo Branco, elegeu os seus órgãos sociais em Maio de 2013 para poder candidatar-se a financiamentos públicos e desde então não voltou a realizar eleições. As últimas reuniões da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal datam de 2015, não tendo sido, desde então, aprovados quaisquer documentos relacionados com as actividades e contas da organização.

