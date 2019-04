Governo aposta no PSD e no PCP para aprovar a Lei de Bases da Saúde

O Governo está apostado em que a Lei de Bases da Saúde seja “aprovada com o maior consenso possível” de modo a que possa “perdurar por várias legislaturas”, essa a razão pela qual “o primeiro-ministro mudou de posição sobre as Parcerias-Público-Privadas (PPP) durante as negociações com o BE, o PCP e o PS”, afirmou um responsável governativo ao PÚBLICO. A votação na especialidade deverá realizar-se esta semana.

