“Gostaria muito” de modernizar a administração da União Europeia

Aos 66 anos, Maria Manuel Leitão Marques optou por deixar o Governo para ser a número dois da lista do PS ao Parlamento Europeu, onde assume que “gostaria muito” de fazer na União Europeia (UE) a modernização administrativa que iniciou em Portugal entre 2005 e 2011 e prosseguiu como ministra nos últimos anos. “Tenho a certeza que não vai acontecer com este primeiro-ministro”, garante perante a hipótese de a modernização e simplificação administrativa deixar de ser uma prioridade. E defende um orçamento para a zona euro que reforce a coesão e seja “uma almofada solidária entre as zonas centrais e as mais frágeis”.

