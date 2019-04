A grande diferença

Os comentadores e os indignados, amadores ou profissionais, que comparam o que fez Alberto Martins, há 50 anos, perante Américo Tomás e o que fez um contestatário ambientalista perante António Costa, há poucos dias, esquecem (?) que o primeiro, como dezenas de outros estudantes de Coimbra, foi detido pela PIDE e muitos estudantes foram expulsos da Universidade no seguimento da sua luta pela democratização, enquanto os opositores aos aviões no Montijo foram dar entrevistas aos telejornais.

João de Braga Filho, Braga

Movimentos inorgânicos

Muito se tem falado dos movimentos inorgânicos que ultimamente têm surgido, fazendo afronta, muita apreensão e já algumas mossas ao pré-estabelecido. E, por via de tais aparecimentos, muitas vozes têm clamado de modo a que ninguém defenda tais situações.

Todavia, perguntar-se-á qual terá sido o motivo de tais aparecimentos. Pois bem, o que originou tal situação deve-se somente àqueles que tudo prometem e prometeram, sem sequer pensarem como iriam ou irão cumprir o prometido.

Por sua vez, os pseudo-salvadores inorgânicos são apoiados por todos aqueles que têm perdido muitos dos privilégios que detinham quando estavam instalados em sistemas monopartidários (as ditaduras), enquanto os defensores do multipartidarismo (as democracias) se enredaram nas teias do compadrio e da corrupção. Portanto, a seara deverá ser convenientemente mondada, de modo a separar-se o trigo do joio, pois só assim os bons frutos vingarão.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Alterações climáticas

Um grupo de investigadores holandeses mediu os efeitos do aumento excessivo de dióxido de carbono, resultante das alterações climáticas, nos processos de fotossíntese de várias plantas. O estudo descobriu um forte crescimento da frequência e severidade das doenças e pragas, sobretudo nas folhas. Nestes casos, as elevadas concentrações de CO2 impelem as plantas a produzir substâncias ácidas de proteção, em doses acima do que seria necessário, o que para além de reduzir a sua produtividade alimentar, cria o cenário perfeito para a proliferação de agentes patogénicos perigosos. Estas descobertas são altamente alarmantes, uma vez que poderão colocar em causa a capacidade alimentar do planeta, limitando os seus recursos. (...)

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

O mistério de Tancos

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Há três perguntas sobre o novelo de Tancos que ninguém formulou e, obviamente, ninguém respondeu: é este desvio, ou roubo (há uma diferença substancial), um caso único? Por que razão a GNR de Loulé (a 300 kms de distância) se encontra envolvida? Caso a resposta à primeira pergunta seja negativa: há uma rota de saída de armamento desviado para o estrangeiro através do Algarve?

Este caso tem demasiadas pontas soltas e todos sabemos quão lucrativo é o negócio de tráfico de armas. A ausência de esclarecimento público tem a ver com a segurança do nosso débil Estado? Pode ter, mas por favor não nos façam de parvos!

Ezequiel Neves, Lisboa