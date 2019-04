Líder do Daesh surge em vídeo pela primeira vez em cinco anos

Abu Bakr al-Baghdadi, líder do Daesh, apareceu pela primeira vez em cinco anos num vídeo divulgado esta segunda-feira pela rede al-Furqan, afecta ao movimento terrorista. Numa mensagem de 18 minutos, Baghdadi ameaça com acções de vingança pela detenção e morte dos seus combatentes.

O Daesh perdeu o seu último bastião de Baghouz, na Síria, em Março. “A batalha de Baghouz acabou”, diz Baghdadi no vídeo. “Mais estará para vir depois desta batalha”, ameaça, referindo os recentes atentados no Sri Lanka, que fizeram mais de duas centenas de vítimas mortais, incluindo um cidadão português.

“Os vossos irmãos no Sri Lanka curaram os corações dos monoteístas [referindo-se aos membros do Daesh] com os seus ataques suicidas, que fizeram tremer os cruzados nas suas camas durante a Páscoa para vingar os vossos irmãos em Baghouz”, diz Baghdadi.

A anterior mensagem do líder do Daesh, em áudio, datava de Agosto de 2018, quando o movimento terrorista já tinha sido derrotado no Iraque e perdia terreno rapidamente na Síria. Em vídeo, a última comunicação de Baghdadi datava de 2014 – o sermão da mesquita de al-Nuri, em Mossul, no Iraque, em que o líder do grupo fundamentalista islâmico mostrou a cara pela primeira vez.