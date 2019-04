Dez minutos são suficientes para a abdicação histórica de Akihito

Em quanto tempo se pode acabar com uma era histórica? Não mais de dez minutos, se tudo correr conforme o planeado esta terça-feira, quando, aos 85 anos, o imperador japonês Akihito abdicar. Tudo vai acontecer durante uma discreta cerimónia religiosa, de acordo com os rituais xintoístas, no Palácio Real em Tóquio. Assim terminará a era Heisei, iniciada há 30 anos, quando Akihito subiu ao trono após a morte do pai, o imperador Hirohito. E assim foi, pelo menos durante os últimos dois séculos – uma era imperial sucedia-se a outra, após a morte do imperador.

