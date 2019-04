António e o cartoon de Trump e Netanyahu: “É importante separar as críticas a Israel do anti-semitismo”

Quem folheasse a edição internacional do New York Times da passada quinta-feira encontraria, nas páginas de Opinião, um cartoon do português António em que o Presidente norte-americano Donald Trump surgia guiado por um cão com o rosto do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. A ilustração, entretanto retirada do site, e que motivou um pedido de desculpas do jornal, não foi bem recebido por leitores que apontaram conotações anti-semitas ao desenho.

