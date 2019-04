Espanha: pode o Partido Popular morrer?

Os factos são teimosos e podem fazer mudar as análises e as opiniões. Os resultados eleitorais da noite de domingo podem ser lidos de duas maneiras pelo Cidadãos, de Albert Rivera. Apostou numa aliança da direita, para alijar Pedro Sánchez do poder, e falhou. Mas terá tido sucesso no ponto central da sua estratégia: substituir o Partido Popular como força hegemónica da direita. Significaria uma viragem histórica. O PP faz parte da História política da Espanha democrática. Poderá morrer? Ou trata-se de um exagero circunstancial?

